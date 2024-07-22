Даша Кацуріна замилувала, як з Дантесом привітала її сина з 3-річчям і що вони йому подарували

Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна розповіла про свято у родині.

Сьогодні, 22 липня, її сину Івану виповнилося 3 роки. З цієї нагоди вся родина прокинулася зрання та підготувала сюрприз для маленького іменинника. Зокрема, прикрасила будинок кульками та запалили свічку на торті.

Діти Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Втім, головний подарунок для Івана чекав його на вулиці. Так, Даша з коханим, шоуменом Володимиром Дантесом здійснили мрію її синочка й під час святкового сніданку привели його до дитячого електромобіля. Щасливий іменинник разом з сестрою Сашею одразу ж випробували іграшку й прокаталися неподалік заміського будинку.

Діти Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Іван мріяв про автомобіль. І це обличчя серйозно-задоволене – я не можу", - сміючись, зазначила обраниця Дантеса.

Окрім того, бізнесвумен пригадала, яким був день, коли народився Іван. Кацуріна поділилася милим фото з пологового, зробленого рівно три роки тому, де він солодко спить.

Син Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, цього ж дня народився і шоумен Дмитро Коляденко. Його колишня обраниця, співачка Ірина Білик неочікувано привітала його зі святом.

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