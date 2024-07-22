Даша Кацуріна замилувала, як з Дантесом привітала її сина з 3-річчям і що вони йому подарували

Бізнесвумен втілила мрію синочка.
Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна розповіла про свято у родині.
Сьогодні, 22 липня, її сину Івану виповнилося 3 роки. З цієї нагоди вся родина прокинулася зрання та підготувала сюрприз для маленького іменинника. Зокрема, прикрасила будинок кульками та запалили свічку на торті.
Втім, головний подарунок для Івана чекав його на вулиці. Так, Даша з коханим, шоуменом Володимиром Дантесом здійснили мрію її синочка й під час святкового сніданку привели його до дитячого електромобіля. Щасливий іменинник разом з сестрою Сашею одразу ж випробували іграшку й прокаталися неподалік заміського будинку.
"Іван мріяв про автомобіль. І це обличчя серйозно-задоволене – я не можу", - сміючись, зазначила обраниця Дантеса.
Окрім того, бізнесвумен пригадала, яким був день, коли народився Іван. Кацуріна поділилася милим фото з пологового, зробленого рівно три роки тому, де він солодко спить.
Нагадаємо, цього ж дня народився і шоумен Дмитро Коляденко. Його колишня обраниця, співачка Ірина Білик неочікувано привітала його зі святом.
Читайте також:
- Юлія Саніна вперше за час війни показалася з 8-річним сином і здивувала, як він змінився
- Алла Кудлай святкуватиме ювілей: як росіяни змушували змінити ім'я, загибель чоловіка і чому залишилася самотньою
- Гайтана показала рідкісне фото з 7-річною донькою і здивувала, як вона з роками змінилася