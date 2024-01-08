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Даша Кацуріна здивувала, яке Дантес їй влаштував незвичайне побачення

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Даша Кацуріна здивувала, яке Дантес їй влаштував незвичайне побачення

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Закохані провели час із користю.

Українська бізнесвумен Даша Кацуріна похизувалася незвичайним побаченням, на яке сходила разом зі співаком та шоуменом Володимиром Дантесом.

Парочка провела час із користю. Як розповіла Даша у своєму Instagram, вони разом відвідали курс, на якому дізналися все про зупинку критичних кровотеч. Хоч побачення доволі нетипове, однак бізнесвумен його назвала найромантичнішим, яке в них коли-небудь було.

"Наше найромантичніше побачення. Пройшли разом курс про зупинку критичних кровотеч", - поділилася Кацуріна.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша розповіла, що завдяки курсу вони з Дантесом дізналися, як розпізнати кровотечу та як правильно накласти турнікет. Окрім того, парочка тепер знає, які медичні засоби обов'язково мають бути в аптечці та як правильно надавати першу медичну допомогу.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Як розпізнати критичну кровотечу, як і куди накладати турнікет, чому він має бути у цивільних і завжди в особистій аптечці, скільки є хвилин на домедичну допомогу, що таке тампонування рани і скільки турнікетів може накласти Володимир Дантес за сім хвилин - тепер я все це знаю", - поділилася бізнесвумен.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina
Володимир Дантес і Даша Кацуріна / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, раніше у Володимира Дантеса та Даші Кацуріної теж було нетипове побачення. Шоумен тоді показався під крапельницею та пояснив, що вони з коханою задля профілактики прокапали курс вітамінів.

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Дата публікації
Перегляди
320
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