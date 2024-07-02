Даша Кацуріна зворушливо звернулася до Дантеса й розповіла про їхні стосунки: "Мені дуже пощастило"

Українська бізнесвумен та блогерка Даша Кацуріна замилувала рідкісними фото з двома дітьми та коханим, співаком Володимиром Дантесом.

Так, пара рідко ділиться спільним контентом і намагається не робити стосунки публічними. Втім, за словами Даші, її коханий докладає безліч зусиль, щоб зробити їхню сім'ю щасливою. Тож, бізнесвумен вирішила публічно подякувати Володимиру за постійну турботу й підтримку у важкі часи та поділилася милими родинними фото.

Володимир Дантес з сином Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес і Даша Кацуріна з дітьми від ексшлюбу / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

"Ми домовились оберігати від публічності наші стосунки, але ці два роки, які ми разом, потрапили на найважчі періоди в нашому житті, і я хочу публічно подякувати тобі, Вов, за те, що ти є в моєму житті. Ти є тією великою підтримкою і опорою для мене, для нашої родини. Ти покохав не тільки мене, а одразу нас трьох, ти слухаєш мене і завжди підтримуєш, ти миєш пеніс Івану і прокидаєшся раніше за всіх, ти готуєш найсмачніший гречаний суп та постійно мене мотивуєш своєю силою волі. Мені дуже пощастило. І сьогодні хочеться написати про це публічно", - зворушила Даша.

Володимир Дантес з сином Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Володимир Дантес з сином Даші Кацуріної / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Нагадаємо, нещодавно українська дизайнерка Юлія Магдич зізналася, чому не афішує особисте життя та приховує коханого.

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