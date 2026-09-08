Даша Кацуріна на тлі розриву з Дантесом зробила відверту заяву: "Мене не обирають"

Даша Кацуріна / © Instagram/Dasha Katsurina

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Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна на тлі розриву зі співаком Володимиром Дантесом зробила відверту заяву.

Бізнесвумен у своїх соцмережах поділилась відвертим дописом. Даша Кацуріна натякнула, що зараз переживає період трансформацій. Зокрема, вона провела чималу роботу над собою, аби розібратися з думками та переживаннями. За останній рік в житті рестораторки справді багато чого змінилось. Даша Кацуріна обіцяє поступово всім ділитися. Єдине, що вона розповіла зараз, так це те, що особистого життя як такого в неї немає.

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«Відчуваю, що в мені за цей час багато дуже рефлексії з приводу роботи й того, що я робила останні 10 років. У мене була така велика робота зсередини, але тепер відчуваю, що мені є, що розповісти. Плюс, я не до кінця була відверта по особистому життю, але тепер можу бути відверта — його немає. Дуже цікавий рік», — поділилась бізнесвумен.

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Даша Кацуріна / © instagram.com/dasha_katsurina

Також Даша Кацуріна поділилась, що останній рік видався для неї справді нелегким. Вона пролила чимало сліз, стикнулась із безліччю відмов, розсипалися її ілюзії. Страхи зараз переслідують рестораторку. Проте бізнесвумен більше не боїться почути ні, просто не хоче знову стикатися з неприємними емоціями.

«Кількість сліз, ілюзій та відмов за останній рік перевершила всі рекорди. Мені страшно і нестрашно одночасно. Страшно фізично, страшно за дітей, страшно не встигнути, не побудувати те, що вже так чітко бачу в голові, не використати свій час. Але мені вже не страшно, що мене не обирають, не страшно почути ні, просто дуже неприємно», — додала знаменитість.

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