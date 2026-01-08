ТСН у соціальних мережах

Даша Кацуріна підігріла чутки про розставання з Дантесом неочікуваною заявою: "Важко відповісти"

Бізнесвумен розкрила проблему, з якою зіткнулася зараз.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Даша Кацуріна та Володимир Дантес

Даша Кацуріна та Володимир Дантес / © instagram.com/labradoodles_ua

Українська дизайнерка та підприємиця Даша Кацуріна переживає новий етап у житті.

Зірка вперше за тривалий час дала зрозуміти, що її стосунки з музикантом і ведучим Володимиром Дантесом залишилися в минулому. Про особисті зміни бізнесвумен розповіла у своєму Telegram-каналі, зосередившись не на деталях розриву, а на внутрішньому стані. За словами Кацуріної, вона вперше опинилася в просторі, де немає звичної присутності партнера, дітей чи близьких — і це змусило її по-іншому подивитися на себе.

«Я людина, яка все своє життя була у стосунках — жила з дитинства з батьками, потім із чоловіком. Згодом велика війна, життя з подругами, знову з батьками, а потім знову з чоловіком. І зараз, коли в мене тиждень без дітей, я сама вдома, я зіштовхнулася з тим, що на запитання „чого я зараз хочу?“ мені важко відповісти. Вчусь відповідати і робити те, що хочеться, та беру приклад з тих, хто навчився», — відверто написала бізнесвумен.

Допис Даші Кацуріної / © t.me/grlsclubkatsurina

Допис Даші Кацуріної / © t.me/grlsclubkatsurina

Імені колишнього коханого Даша прямо не назвала, однак контекст її допису натякає, що йдеться саме про розставання з Володимиром. Про проблеми у стосунках пари подейкували ще від літа минулого року. Тоді Кацуріна вирушила до Португалії, а з соцмереж обох зникли спільні фото. Згодом дизайнерка також повідомляла про переїзд і прощання з будинком, у якому вони мешкали разом. Утім, жодних офіційних заяв пара поки що не робила.

