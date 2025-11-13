Даша Коломієць розкрила, чим займається під час війни та на які гроші живе

Даша Коломієць / © instagram.com/dariakolomiec_

Українська телеведуча Даша Коломієць зізналась, чим займається під час війни в Україні та на які гроші живе.

Знаменитість на YouTube-каналі Марічки Падалко розповіла, що повномасштабне російське вторгнення застало її в Києві. Спочатку Даша Коломієць, як і практично всі українці, була нажахана та взагалі не знала, що робити. Врешті, ведуча знайшла спосіб, як бути корисною. Знаменитість почала робити подкаст, де ділилася історіями людей про початок повномасштабної війни. До того ж, Коломієць перекладала відео різними мовами, аби й у світі знали, що відбувається в Україні.

Влітку 2022 року ведуча вирушила до США на навчання, на яке подавалась ще до початку повномасштабної війни. Там Даша зрозуміла, що може бути корисною і привертати увагу до України. Проте в США ведуча не живе, а повертається до Києва.

Нині знаменитість продовжує активно займатися волонтерством. Що ж стосується заробітку, то у ведучої він є. У неї були чудові рекламні контракти, а також відкладені кошти, які вона збирала на квартиру. Щоправда, нині Даша визнає, що вже готова до комерційних пропозицій.

"У мене за ці роки були хороші міжнародні рекламні кампанії, які мене годували. Я була обличчям кампанії. Я збирала на квартиру собі в Києві, у мене було авто. Коли почалося вторгнення, я майже назбирала на квартиру, ці гроші я вклала в свою діяльність, якою займаюся. Зараз я відкрита до комерційних пропозицій", - поділилась ведуча.

