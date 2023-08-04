Даша Квіткова без спіднього захопила Мережу пікантною фотосесією

Відома блогерка Даша Квіткова захопила підписників кадрами з нової фотосесії.

Ексдружина ведучого Микити Добриніна опублікувала на своїй сторінці в Instagram пікантні світлини. Квіткова обрала для нових знімань відвертий, але водночас розкішний образ.

На фото Даша позувала без спідньої білизни - тіло зірки прикривала лише блискуча накидка. Оголені груди Квіткова прикрила руками. Образ блогерки доповнив виразний макіяж з червоними губами та волосся зібране в елегантний хвіст.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

"Квітни розкішно. Небезпечно. Нестримно. Квітни помалу. Як тобі заманеться. Тільки квітни", - підписала фото Даша.

Шанувальники були просто у захваті від сміливості та краси блогерки: "Ти - ідеал жінки", "Гаряча красуня", "Як розквітла", "Неймовірні світлини".

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, днями схожий образ продемонструвала і співачка Анна Трінчер у день свого 22-річчя.

Читайте також: