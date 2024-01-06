Даша Квіткова чесно відповіла, чи перебуває вона зараз у стосунках

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова поділилася зі своїми шанувальниками, чи вільне її серце зараз.

До слова, знаменитість часто отримує схожі запитання про нові романи від шанувальників. І цього разу Квіткова у своєму фотоблогу дала чесну відповідь. Так, блогерка запевнила, що її серце вільне. Втім, вона щиро переконана, що ще настане правильна мить, коли в її житті з'явиться та сама людина.

"Моє серце вільне, я не закохана і мені, на цей момент, дуже добре. Я вірю, що з'явиться в моєму житті людина, в яку я взаємно закохаюсь. Це питання часу, все приходить в правильну мить, я не поспішаю. Чи готова я? Не знаю, чесно. Але можливо, "не знаю", бо немає того самого", - розповіла Даша.

Даша Квіткова відповіла, чи перебуває у стосунках / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитість віддає все в руки долі. І додала, що у майбутньому сподівається побудувати міцний шлюб.

"Давайте так, я не "планую" цей момент, типу: "Через рік я повинна вийти заміж". Але мені б, звичайно, хотілось би побудувати стосунки та сім'ю у майбутньому. Всьому свій час, з правильною людиною", - додала знаменитість.

Нагадаємо, в розпал новорічних свят Даша Квіткова порівняла свого 2-річного сина Лева з відомим актором зимової стрічки "Сам удома".

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