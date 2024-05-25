Даша Квіткова зізналася, чи піде на "Холостяк" шукати нове кохання після розлучення з Добриніним

Українська блогерка Даша Квіткова зізналась, чи розглядає можливість повернення на романтичне шоу "Холостяк".

Так, попри віру Даші у справжність почуттів на проєкті, вона б не погодилася вдруге прийти на "Холостяк". І пояснила це постійними переживаннями і доволі болісним періодом після завершення шоу, коли його транслюють на ТБ.

"На проєкт "Холостяк" я б більше не пішла, бо це на той момент дуже зламало мене морально. Коли я переглядала минулі сезони, бачила дівчат і просто відчувала їхній біль. Як їм складно, морально важко, як вони згодом переживають, коли це все показується на екрані. Тому я б, напевно, такий досвід не повторила. Прикольно, що він був, він був класний, він дав мені класну сім'ю, яка в нас була, потім Левчика. Це була неймовірна історія, але я б не повторила. Особливо, якщо в тебе складаються якісь стосунки з холостяком, то потім дуже важко все це дивитися на екрані", – чесно відповіла блогерка в інтерв'ю "Нашому радіо".

Даша Квіткова з сином Левом / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, Даша Квіткова стала переможницею "Холостяк-9", де підкорила серце шоумена Нікіти Добриніна. Згодом пара побралася і у них народився син Лев. Втім, через декілька років подружнього життя пара оголосила про розлучення. А нещодавно блогерка зізналася, як вони з ексчоловіком поділили майно.

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