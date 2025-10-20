Даша Квіткова і Бражко офіційно уклали шлюб: блогерка показала паспорт із новим прізвищем

Даша Квіткова і Володимир Бражко

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова ще більше підігріває інтерес довкола особистого життя.

Тривалий час зірка разом з нареченим, 23-річним футболістом Володимиром Бражком всіляко провокували чутки про шлюб. І врешті, пазл таки склався, коли блогерка в Instagram чи то навмисно, чи то випадково засвітила своє прізвище у новому паспорті. Зокрема, тепер в її оновленому паспорті видніється прізвище її коханого — Бражко. Саме це і є причиною розвіювання будь-яких сумнівів щодо офіційного шлюбу закоханих.

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Проте варто зазначити, що жоден із зірок публічно поки що не коментував своє весілля. Востаннє вони повідомляли шанувальникам про заручини. Тоді щаслива Даша повідомляла, що сказала омріяне «так» під час їхнього особливого побачення на полі для гольфу. Решта подробиці пара тримає в секреті, так само як і тривалість їхнього роману.

Реклама

Тим не менш, чутки про шлюб Квіткової і Бражка ходять вже давно. Спочатку блогерка стала з'являтися у Мережі з двома обручками на підмізинному пальці правої руки — однією із заручин, а іншою, ймовірно, весільною. Ще більше олії у вогонь підлив молодший на чотири роки футболіст. Так, віднедавна на поле він виходить грати з обручкою, яка теж видніється на підмізинному пальці.

До слова, це вже другий шлюб для Квіткової та перший для Бражка. Від попередніх стосунків з шоуменом Нікітою Добриніним блогерка виховує маленького сина Левчика.

Цікаво, що раніше про стосунки Даші Квіткової та Володимира Бражка різко висловився екстренер «Динамо» Йожеф Сабо. Фахівець розкритикував вплив шлюбу на гру футболіста.