Даша Квіткова на тлі чуток про весілля з футболістом Бражком зізналася, чи готова до другої дитини

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/vova.brazhko

Українська блогерка Даша Квіткова заговорила про другу дитину та чесно зізналася, чи готова до поповнення в родині.

Інфлюенсерка вийшла на зв’язок із підписниками та відповіла на особисті запитання. Серед них — тема материнства, яка традиційно викликає найбільший інтерес. Квіткова не уникала відповіді й відверто поділилася своїми думками. Вона зізнається: ідея другої дитини їй близька, але поки що викликає більше запитань, ніж впевненості.

«Як Бог дасть, а поки я домовляюсь з моєю менталкою. Бо я поняття не маю, як батьки все вивозять, коли є більше однієї дитини. Я надихаюсь і пишаюсь», — поділилась Даша.

Водночас Квіткова свідомо обмежує те, що показує у соцмережах. За її словами, у публічному просторі з’являється лише невелика частина реального життя. Такий підхід — спільне рішення пари, щоб уникати зайвого тиску та обговорень.

«Не хочу, щоб Вову порівнювали, робили якісь фантазійні здогадки, наклепи, ліпили дивні відео чи порівнювали слова з минулого. Це все не про теперішнє. Тому ми й залишаємо велику частину нам», — пояснила вона.

Зазначимо, блогерка виховує сина Лева від попередніх стосунків. Про новий етап у особистому житті вона заговорила після того, як її роман із Володимиром Бражком став публічним. Згодом пара підтвердила серйозність намірів. У вересні 2025 року закохані заручилися.

