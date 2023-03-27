Даша Квіткова на відвертому фото показала целюліт на сідницях: "Моя найпроблемніша зона"

Знаменитість зізналась, хоч її вага була не великою, але целюліту вона позбутися не могла.

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася відвертим фото, де показала свою проблемну зону на тілі.

В Instagram-stories зірка Мережі розповіла, що завжди боролася з целюлітом на сідницях. За словами Даші, щоб вона не робила, проблема нікуди не зникала, хоч її вага була невеликою.

"Целюліт. Він завжди мене турбував, і я не знала, що з ним робити", - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Коли блогерка всерйоз взялася за свою фігуру, то целюліт почав поступово зникати. Позбутися цієї проблеми Даші допоміг спорт та правильне харчування.

"Це моя найпроблемніша зона, яку я завжди цуралась. І щоб я не робила, вона залишалася незмінною. Допоки я не змінила стиль харчування і не почала правильно займатися в залі. Солодке, солоне, переїдання, сидіння на місці, не було регулярності, не було мотивації, нерви, гормони – все давало ось це. Тут моя вага 52 кіло. Це задовго до вагітності", - поділилася блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша поділилася, що як вона почала працювати над собою, то целюліт став поступово зникати.

"Зараз ще є целюліт, але не такий виражений, як був. Тіло з кожним днем підтягується, з кожним тренуванням стає кращим, ніж було вчора", - наголосила блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, під час вагітності Даша Квіткова набрала понад 30 кіло. Після пологів знаменитість взялася за свою фігуру та почала худнути. Нині блогерка важить навіть менше, аніж до вагітності. Зірка Мережі залюбки хизується результатом свого схуднення у соцмережах.

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