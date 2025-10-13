Даша Квіткова налякала фото з лікарні з синцями і розкрила подробиці про свій стан

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова показалась в лікарні та налякала фото з синцями.

Знімки з медзакладу зірка Мережі опублікувала в Instagram-stories. Даша Квіткова поділилась, що зараз в неї курс лікування. Зокрема, в організмі блогерки недостатній рівень заліза. Тож, щопонеділка Даша Квіткова ходить до лікарні, аби поставити відповідну крапельницю.

До речі, лікування не минає безслідно. На руках Даші Квіткової з'явились чималі синці. Блогерка показала на фото, який вони мають вигляд. Зірка Мережі також заспокоїла прихильників, аби ті не хвилювались, і дала зрозуміти, що синці в неї з'явились на тлі регулярних крапельниць із залізом.

Реклама

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

"Я на своєму місці щопонеділка. Який вигляд мають руки людини, яка минає курс лікування і підіймає залізо", - поділилась блогерка.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, наразі довкола особистого життя Даші Квіткової вирує чимало пліток. Зірка розсекретила стосунки з футболістом Володимиром Бражком, а у вересні стало відомо, що спортсмен освідчився їй. Користувачі підозрюють, що пара вже навіть й уклала шлюб. Нещодавно Даша Квіткова прокоментувала чутки про таємне весілля з футболістом.