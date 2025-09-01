Даша Квіткова наробила фото в обіймах коханого Бражка і розсекретила, як вони проводять час удвох

Володимир Бражко та Даша Квіткова

Українська блогерка Даша Квіткова наробила романтичних фото з коханим, футболістом Володимиром Бражком.

Знаменитість більше не приховує свій роман зі спортсменом і все частіше ділиться спільним контентом. Цього разу блогерка показала, як вони з Володимиром Бражком проводять час разом. Вранці парочка відвела сина Даші Квіткової до садочка. Маленький Лев цьогоріч перейшов вже до старшої групи.

"Найулюбленіший хуліган перейшов до дорослої групи в садочку", - поділилася блогерка.

Даша Квіткова разом із Володимиром Бражком відвела сина до садочка / © instagram.com/kvittkova

Після цього парочка провела час удвох. Вони встигли наробити романтичних фото в ліфті з обіймами та поцілунками. Після цього закохані вирушили до кінотеатру, де подивились обраний Володимиром фільм.

"Поки Левчик у садочку, ми мчимо в кіно і хочемо подивитися дещо, про що він просив", - зазначила блогерка.

Даша Квіткова та Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Загалом, Даша Квіткова та Володимир Бражко на початку липня розсекретили свої стосунки. Скільки вони разом – достеменно не відомо. До цього блогерка перебувала в шлюбі з ведучим Нікітою Добриніним, від якого народила сина Лева.

До речі, з новим обранцем у Даші Квіткової є різниця у віці. Блогерка на декілька років старша за футболіста, через що зтикається з гейтом. Однак пару, вочевидь, це не хвилює.