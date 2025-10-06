Даша Квіткова натякнула на весілля з молодшим на чотири роки футболістом Бражком

Даша Квіткова, Володимир Бражко / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова підігріває інтерес довкола особистого життя.

Так, на початку вересня коханий зірки, футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко освідчився їй з каблучкою від популярного ювелірного бренду з величезним діамантом огранювання "груша". Подейкували, вартість прикраси могла сягати декількох мільйонів гривень. Та зараз на безіменному пальці Даші з'явилася ще одна друга масивна каблучка, що нібито натякає на нещодавнє таємне весілля.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Своє фото з новою прикрасою на безіменному пальці блогерка лишила без підпису. Натомість вона додала лише емоджі з кокетливим сміхом. Перед тим Даша опублікувала ще одне сторіз в Instagram. І на фото видніється одразу декілька величезних букетів квітів і напис: "Якою ж була субота".

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Поки що Квіткова про весілля нічого не розповідала. Проте не можна виключати, що таким чином зірка просто згадувала свій щасливий день освідчення, адже сьогодні, 6 жовтня, минув рівно місяць від того моменту. Тож інша прикраса може бути просто символічним подарунком від нареченого Бражка з нагоди їхнього особливого дня.

