Даша Квіткова натякнула, що в неї з'явився залицяльник

Блогерка Даша Квіткова заінтригувала цікавими новинами. Знаменитість, яка місяць тому розійшлася з ведучим Микитою Добриніним, натякнула, що в неї з'явився таємничий залицяльник.

Про це Даша поділилася в Instagram-stories. Вона опублікувала фото, на якому зображений MacBook, та розповіла, що такий подарунок їй зробив чоловік. А щоб прихильники не подумали, що це справа рук Микити Добриніна, блогерка додала, що під словом "чоловік" мала на увазі не того, хто за штампом у паспорті, а просто людину чоловічої статі.

"Зловила себе на дуже приємних відчуттях. Ось цей момент, коли ти сама можеш собі дозволити купити щось, але при розмові з чоловіком згадуєш, що в тебе чогось немає, і він наступного дня тобі це дарує… Чоловік, мається на увазі, - людина чоловічої статі, не по штампу в паспорті", - зазначила блогерка.

Оце такі подарунки робить Даші таємничий залицяльник / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, минулого місяця Даша Квіткова оголосила, що розійшлася з ведучим Микитою Добриніним. Блогерка розповідала, що підтримує з колишнім зв'язок, адже вони хочуть бути чудовими батьками для їхнього однорічного сина.

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