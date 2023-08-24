Даша Квіткова назвала діагноз 2-річного сина, якого госпіталізували: "У сльозах сповзла по стіні"

Українська блогерка Даша Квіткова назвала, який діагноз поставили лікарі їхньому з ведучим Микитою Добриніним 2-річному сину.

Так, днями маленький Лев потрапив до лікарні. У хлопчика була висока температура, яку Даша не могла збити. Лікарі після всіх обстежень встановили, яка хвороба мучить Лева. Виявилося, що у сина Микити Добриніна та Даші Квіткової одностороння пневмонія.

Син Даші Квіткової та Микити Добриніна / Фото: instagram.com/kvittkova

"Я просто у сльозах сповзла по стіні, коли лікар сказав, що у Лева підозра на пневмонію і треба госпіталізувати його. У Лева одностороння пневмонія, тому зараз він у лікарні. Тому ці дні ми тусуємося так", - поділилася в Instagram-stories Даша.

Син Даші Квіткової та Микити Добриніна / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова говорить, що син почувається вже набагато краще. Даша сподівається, що у Лева більше не підійматиметься висока температура, їх нарешті випишуть з лікарні і вони повернуться додому.

Син Даші Квіткової та Микити Добриніна / Фото: instagram.com/kvittkova

"Так проходили наші дні. Сподіваюся, що сьогодні день буде без температури. Сподіваюся, що на днях ми з Левом повернемося додому", - зазначила Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно 2-річний син Віктора Павліка потрапив до лікарні. У хлопчика піднялася висока температура, тож дружина співака Катерина Реп'яхова негайно відвезла Михасика на огляд до педіатра.

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