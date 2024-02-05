Даша Квіткова назвала суму продажу будинку, де вона жила з Добриніним

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова зізналася, за скільки продає свій будинок, який придбала разом з ексчоловіком Нікітою Добриніним, коли була з ним у шлюбі.

Маєток у котеджному містечку на Київщині, загальною площею 150 кв м, Квіткова планує продати за 290 тисяч доларів. Варто зазначити, що минулого року житло було виставлено на продаж за 320 тисяч доларів, а тепер ціна знизилася.

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

Триповерхове сімейне гніздечко облаштоване усіма необхідними меблями та технікою. До того ж містить терасу із зоною барбекю, гараж на два авто. На території також розташований дитячий майданчик.

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

Своїми емоціями від продажу будинку Даша вже поділилася із шанувальниками. За її словами, вона вклала всю душу в облаштування маєтку, тому з труднощами прощається з ним. І навіть час від часу навідується туди попрацювати.

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

"Так любила це місце. Вклала сюди всю душу. Дуже пощастить новим власникам. Я приїхала зараз до будинку й у мене така ностальгія. Просто не можу, настільки сильно люблю цей будинок, бо вкладала сюди повністю все. Поки будинок на продажі, я час від часу сюди приїжджаю, працюю, щоб було відчуття, що тут хтось перебуває. Будинок повністю опалюється", - розповіла блогерка.

Даша Квіткова продає будинок. Фото: T.H.E. Capital

Зазначимо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін придбали цей будинок у листопаді 2020 року, але прожили у ньому недовго. У червні 2023 року закохані розлучилися. Вже у серпні Квіткова повідомила, що через суд ділить спільне майно з Добриніним. Тоді ж вона зазначила, що вони з Нікітою мають намір продати свій заміський будинок у селі Гатне.

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