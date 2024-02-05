Даша Квіткова назвала суму продажу будинку, де вона жила з Добриніним

Житло розташоване у селі Гатне, що на Київщині.
Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова зізналася, за скільки продає свій будинок, який придбала разом з ексчоловіком Нікітою Добриніним, коли була з ним у шлюбі.
Маєток у котеджному містечку на Київщині, загальною площею 150 кв м, Квіткова планує продати за 290 тисяч доларів. Варто зазначити, що минулого року житло було виставлено на продаж за 320 тисяч доларів, а тепер ціна знизилася.
Триповерхове сімейне гніздечко облаштоване усіма необхідними меблями та технікою. До того ж містить терасу із зоною барбекю, гараж на два авто. На території також розташований дитячий майданчик.
Своїми емоціями від продажу будинку Даша вже поділилася із шанувальниками. За її словами, вона вклала всю душу в облаштування маєтку, тому з труднощами прощається з ним. І навіть час від часу навідується туди попрацювати.
"Так любила це місце. Вклала сюди всю душу. Дуже пощастить новим власникам. Я приїхала зараз до будинку й у мене така ностальгія. Просто не можу, настільки сильно люблю цей будинок, бо вкладала сюди повністю все. Поки будинок на продажі, я час від часу сюди приїжджаю, працюю, щоб було відчуття, що тут хтось перебуває. Будинок повністю опалюється", - розповіла блогерка.
Зазначимо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін придбали цей будинок у листопаді 2020 року, але прожили у ньому недовго. У червні 2023 року закохані розлучилися. Вже у серпні Квіткова повідомила, що через суд ділить спільне майно з Добриніним. Тоді ж вона зазначила, що вони з Нікітою мають намір продати свій заміський будинок у селі Гатне.
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