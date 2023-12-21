Даша Квіткова неочікувано показалася з Микитою Добриніним і розповіла, що вони робили разом

Виявляється, в експодружжя був важливий захід.
Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова неочікувано показалася зі своїм колишнім чоловіком, шоуменом Микитою Добриніним.
Виявилося, що колишнє подружжя відвідало важливий захід. У садочку їхнього спільного 2-річного сина святкували різдвяні свята. Тож Добринін та Квіткова разом прийшли підтримати сина.
Зокрема, блогерка показала, як вони з шоуменом позували на тлі ялинки. На знімках Микита тримав Лева на руках, а поруч стояла Даша, яка взяла сина за руку.
Тим часом Добринін у своєму Instagram показав, яким було новорічне свято у садочку. Син шоумена був одягнутий у вишиванку та бежеві штани.
Лев разом з іншими дітками веселився, грався та брав участь у різних цікавих активностях.
Нагадаємо, Даші Квітковій та Микиті Добриніну після розлучення вдалося зберегти приятельські стосунки, першою чергою, заради сина. Колишні без конфліктів поділили опіку над Левом. Нещодавно ж Даша зізналась, як вони вирішили фінансові питання та чи платить Микита аліменти.
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