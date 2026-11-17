Даша Квіткова / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська блогерка Даша Квіткова прикрасила ялинку за півтора місяця до Нового року 2027 та показала святкову магію.

Так, зірка вже почала створювати новорічну атмосферу вдома, хоча до свята ще залишається понад місяць. Вона показала, як її оселю прикрасили до зимових свят, і поділилася затишними кадрами.

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Цьогоріч Даша вирішила не відкладати підготовку до Нового року на останні дні листопада чи грудень. Вона запросила додому декораторів, які встановили штучну ялинку та оформили її святковими вогниками.

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У прикрашанні дерева майстри зробили ставку на мінімалізм. Замість традиційних кульок вони використали дві гірлянди: одна рівномірно огорнула гілочки, а друга додала композиції виразного світлового акценту. Як результат, ялинка вийшла стриманою, але водночас ефектною.

Ялинка Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Сама Квіткова в цей час разом із сином Левом перебувала в Німеччині. Там живуть її мама та сестра, яких блогерка відвідує під час поїздок. Тож доки вони гостювали в рідних, удома вже подбали про святковий сюрприз.

«Доки ми у бабусі насолоджуємося часом і доки ми не вдома, вже встановили та прикрасили нам ялинку. Така вдома магія», — поділилася вона.

Нагадаємо, блогерка виховує сина Лева від попереднього шлюбу з телеведучим Нікітою Добриніним. Хлопчик продовжує навчатися дистанційно, зокрема й під час перебування за кордоном. Ймовірно, вдома на них чекає футболіст і чоловік зірки Володимир Бражко.

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