Даша Квіткова неочікувано стала реперкою і заспівала в дуеті з Klavdia Petrivna

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова неочікувано стала реперкою та заспівала в дуеті з популярною співачкою Klavdia Petrivna.

Знаменитості об'єдналися не просто так, а заради важливої мети. Річ у тім, що Klavdia Petrivna зараз проводить благодійний збір коштів на зимову форму для українських захисниць. Тож спільним фітом знаменитості намагаються якомога більше привернути уваги до цієї ініціативи.

Даша Квіткова ділиться, що насправді не могла б подумати, що читатиме реп. Утім, заради благодійної мети блогерка наважилася на такий експеримент.

Даша Квіткова

"Ще декілька місяців тому я була впевнена, що ніколи в житті не буду співати та читати реп, а сьогодні дебютувала, ще й заради такої важливої мети. Це був виклик, але я рада, що ми зробили це разом з Клавою!" – ділиться Даша.

Тим часом Klavdia Petrivna говорить, що й сама не могла б повірити, що заспіває з Дашею Квітковою. Виконавиця сподівається, що їхній фіт не залишить байдужим і користувачі доєднаються до збирання коштів на зимову форму для жінок-військових.

Klavdia Petrivna

"Хто б міг подумати, що коли-небудь ми з Квітковою разом заспіваємо… У нас із Дашею вийшла доволі експериментальна колаборація — спільний меседж підтримки жінкам-військовослужбовицям. Я щиро вірю, що наше спільне відео об'єднає ще більше людей, які підтримають захисниць своїми донатами. Тож я всіх закликаю не залишатися байдужими", — говорить артистка.

Klavdia Petrivna неочікувано заспівала в дуеті з Дашею Квітковою заради важливої мети

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna жалілася, що двічі за тиждень стала жертвою шахраїв. Співачка розповідала, як це сталося.

Читайте також: