Даша Квіткова після обстрілу Києва шокувала виглядом будинку навпроти, куди поцілив ворожий "Шахед"

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Українська блогерка Даша Квіткова шокувала виглядом сусіднього будинку, куди під час обстрілу Києва поцілив ворожий "Шахед".

У ніч проти 25 листопада російські окупанти атакували столицю. Країна-агресорка обстріляла Київ дронами та ракетами різних типів. На жаль, влучань не вдалось уникнути. Станом на 09:25 ранку відомо про 14 постраждалих та шістьох загиблих.

Даша Квіткова, яка під час повітряної тривоги перебувала разом із сином в укритті, говорить, що ніч проти 25 листопада була для її родини однією з найстрашніших. За словами блогерки, ворожий "Шахед" поцілив у квартиру, що розташована навпроти її вікон.

Реклама

Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

"Це одна з найстрашніших ночей. "Шахед" прилетів у квартиру навпроти наших вікон. Звук був просто жахливий. Перелякані ми заспокоювали переляканого Левчика", - поділилась блогерка.

Допис Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова зізнається, що не на жарт перелякалась. Проте вона намагалась триматися, аби заспокоїти 4-річного синочка. Блогерка наголосила, що українці через дії окупантів переживають жахливі події. Квіткова висловила свої співчуття всім постраждалим.

"Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Те, через що проходять наші люди, це просто п*здець", - говорить блогерка.

Допис Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Росія обстріляла Тернопіль. Акторка Тетяна Песик опинилась в епіцентрі гучних вибухів.