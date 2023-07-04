Даша Квіткова після чуток про нові стосунки різко відповіла, чи дійсно у неї з'явився бойфренд

Українська блогерка Даша Квіткова відреагувала на чутки довкола її особистого життя.

Зокрема, після розлучення з ведучим Микитою Добриніним знаменитості приписують різні романи. Даша вирішила пояснити прихильникам чутки довкола її особистого життя. Блогерка зазначила, якщо вона публікує якісь фото чи відео з якимись чоловіками, то це значить, що вона просто з ними спілкується та товаришує.

"З чоловіками, з якими мене можна побачити і з якими я спілкуюсь, мене нічого не об'єднує, окрім спілкування та дружби. Ними я точно не заповнюю нічого", - прокоментувала Даша.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка зазначила, якщо в її особистому житті будуть якісь зміни, то вона повідомить прихильникам про це самостійно. Також знаменитість закликала не вірити всьому, що пишуть та говорять у Мережі. Даша не давала натяку, що в неї з'явився бойфренд, відповідно наразі вона холостячка.

"Давайте зробимо так: поки ви особисто від мене не побачите якогось підтвердження чого-небудь – не приписуйте мені романів. Я буду вдячна за розуміння", - наголосила Квіткова.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі поширилися плітки, що нібито Даша Квіткова зраджувала Микиту Добриніна та крутила роман з відомим продюсером. Блогерка раніше вже відповіла на ці закиди.

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