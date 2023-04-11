Даша Квіткова після розлучення розповіла про які стосунки мріє: "Більше не хочу бути ініціатором"

Колишня дружина телеведучого Нікіти Добриніна, блогерка Даша Квіткова, заговорила про майбутні стосунки.

Підписники Квіткової у сторіз в Instagram запитали, чи готова вона пустити в серце нове кохання. На це Даша відповіла, що спочатку все ж хоче розлучитися з колишнім чоловіком.

Втім, у майбутньому, зізналася Даша, вона все ж хоче побудувати такі стосунки, в яких вона не буде лідером, як це було у минулому.

"Далі, я просто не хочу більше нічого вирішувати, я вже навирішувалась. ﻿Я не хочу бути у відносинах ведучим, я хочу бути веденою, бо від першої ролі мене вже нудить. Я хочу, щоб мене взяли за руку і поставили за спину, бо перед спиною я вже була, дякую. Я хочу довіряти рішенням чоловіка, хоча іноді буду обурюватись трохи, бо як це за мене щось кажуть. Я не хочу бути ініціатором і тягти, бо мої плечі вже втомились. Я просто хочу розслабитись, насолоджуватись материнством, відносинами та роботою", - відповіла Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін познайомилися на романтичному реаліті "Холостяк-9". У 2020 році пара одружилася, а вже за рік в них народився син Лев. У вересні 2023 Нікіта та Даша обвінчалися, однак вже за декілька місяців оголосили, що більше не разом.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

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