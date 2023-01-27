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Даша Квіткова після розлучення з Нікітою Добриніним полетіла на Мальдіви

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
3546
Час на прочитання
2 хв
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Даша Квіткова після розлучення з Нікітою Добриніним полетіла на Мальдіви

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

На острови блогерка вирушила разом з однорічним сином.

Українська блогерка Даша Квіткова після того, як публічно розповіла про розрив з чоловіком Нікітою Добриніним, вирушила на Мальдіви.

На острови знаменитість полетіла разом з однорічним сином Левом. У сторіз своєї сторінки в Instagram блогерка поділилася, як діставалася островів. Попри те, що Квіткова і Добринін розійшлися, вони за допомогою психологів працюють над тим, аби залишитись у гарних стосунках заради спільного сина.

Так от, до Львова Квіткову з дитиною довіз саме Микита, звідки вона автобусом поїхала до Польщі. З Польщі блогерка поїхала до Франкфурта, а звіди далі. Загалом шлях на Мальдіви у Квіткової зайняв три дні.

Даша Квіткова з сином на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова з сином на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова з сином на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова з сином на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova

У фотоблогу Даша похизувалася, що орендувала віллу  з басейном неподалік від океану, а також показала усміхненого сина, який сидів на березі та будував замки з піску. Як зізналася Квіткова, вона вирушила на Мальдіви, аби її син насолодився літом і теплим сонцем.

Даша Квіткова на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова з сином на Мальдівах / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова з сином на Мальдівах / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, тиждень тому Даша Квіткова приголомшила новиною, що вони з Нікітою Добриніним вирішили розійтися. Пара розірвала стосунки без взаємних звинувачень та бруду в бік одне одного. Більше того, наразі експодружжя активно працює з психологом, аби залишитися в адекватних стосунках заради спільного сина.

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Дата публікації
Перегляди
3546
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