Даша Квіткова поділилася фото з Нікітою Добриніним та відповіла, в яких вони стосунках

Експодружжя разом провело час з сином.

Блогерка Даша Квіткова знову заінтригувала фанів світлиною з колишнім чоловіком, шоуменом Нікітою Добриніним.

На фото у сторіз в Instagram Даша показала, як телеведучий бавиться з їхнім однорічним сином Левом.

"Готують обід", - підписала милий кадри Квіткова.

Фото: instagram.com/kvittkova

Шанувальники пари одразу почали запитувати у блогерки в приватні повідомлення, чи не натякає вона таким на примирення з колишнім. Квіткова мовчати не стала та відповіла своїм підписникам.

Блогерка дала зрозуміти, що вони з Нікітою підтримують дружні стосунки заради сина та намагаються бути йому гарними батьками.

"Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все. Не рвіть дірект", - написала Даша.

Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, днями Квіткова та Добринін також показалися разом на прогулянці у парку. Тоді блогерка також викликала масу запитань у підписників спільними фото.

Читайте також: