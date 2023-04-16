Даша Квіткова поділилася фото з Нікітою Добриніним та відповіла, в яких вони стосунках

Експодружжя разом провело час з сином.
Блогерка Даша Квіткова знову заінтригувала фанів світлиною з колишнім чоловіком, шоуменом Нікітою Добриніним.
На фото у сторіз в Instagram Даша показала, як телеведучий бавиться з їхнім однорічним сином Левом.
"Готують обід", - підписала милий кадри Квіткова.
Шанувальники пари одразу почали запитувати у блогерки в приватні повідомлення, чи не натякає вона таким на примирення з колишнім. Квіткова мовчати не стала та відповіла своїм підписникам.
Блогерка дала зрозуміти, що вони з Нікітою підтримують дружні стосунки заради сина та намагаються бути йому гарними батьками.
"Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все. Не рвіть дірект", - написала Даша.
Нагадаємо, днями Квіткова та Добринін також показалися разом на прогулянці у парку. Тоді блогерка також викликала масу запитань у підписників спільними фото.
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