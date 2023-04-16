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Даша Квіткова поділилася фото з Нікітою Добриніним та відповіла, в яких вони стосунках

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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381
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Даша Квіткова поділилася фото з Нікітою Добриніним та відповіла, в яких вони стосунках

Нікіта Добринін з дружиною / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Експодружжя разом провело час з сином.

Блогерка Даша Квіткова знову заінтригувала фанів світлиною з колишнім чоловіком, шоуменом Нікітою Добриніним. 

На фото у сторіз в Instagram Даша показала, як телеведучий бавиться з їхнім однорічним сином Левом. 

"Готують обід", - підписала милий кадри Квіткова. 

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Шанувальники пари одразу почали запитувати у блогерки в приватні повідомлення, чи не натякає вона таким на примирення з колишнім. Квіткова мовчати не стала та відповіла своїм підписникам. 

Блогерка дала зрозуміти, що вони з Нікітою підтримують дружні стосунки заради сина та намагаються бути йому гарними батьками. 

"Ми батьки чудового хлопчика. На цьому все. Не рвіть дірект", - написала Даша.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, днями Квіткова та Добринін також показалися разом на прогулянці у парку. Тоді блогерка також викликала масу запитань у підписників спільними фото.

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Дата публікації
Перегляди
381
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