Даша Квіткова поділилася, як заспокоює свого 2-річного сина під час його капризів

Українська блогерка Даша Квіткова розсекретила методи заспокоювання дворічного сина Лева, коли у нього поганий настрій.

У своєму фотоблогу Даша розповіла, що ніколи не кричить на сина, а завжди з ним говорить і вирішує конфлікти мирним шляхом. Зокрема, під час капризів Лева блогерка запитує його, чи бути їй поруч, чи дати йому вивільнити свої емоції наодинці.

"Я завжди запитую його, чи хоче він, щоб я була поруч, чи хоче, щоб я його залишила. Так, розмови не завжди працюють, але здебільшого він йде на контакт. Іноді він каже мені піти, а потім сам приходить і каже: "Я заспокоївся". А іноді просить залишитись і просто бути поруч, поки він плаче. І ми розбираємо, через що взагалі сталася істерика", - розповіла Квіткова.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Також зіркова мама зізналася, що коли їй складно справлятися з власними емоціями під час конфліктів з сином, вона йде до іншої кімнати. А після цього знову налагоджує контакт за допомогою діалогу з дворічним Левом.

"Я не кричу і не зриваюсь. Бо я знаю, як це. І у нас є правило: без криків, без матюків і без зривів. Коли я розумію, що я не вивожу, я просто йду до іншої кімнати, щоб перевести дух. І мені дуже хочеться, щоб це правило ми пронесли крізь роки. Я не хочу, щоб син взагалі знав, що таке зриви і т.д. Я вірю в те, що все можна вирішити розмовами, комунікацією, підтримкою та знаходженням компромісів для обох сторін", - додала Даша.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова відреагувала на чутки про "роман" з одруженим чоловіком і зізналася, чи дійсно її серце вже не вільне.

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