Даша Квіткова похизувалася фігурою у спідньому після схуднення на 30 кілограм

Дружина ведучого Микити Добриніна – блогерка Даша Квіткова – вирішила похизуватися своєю стрункістю.

Так, знаменитість, яка схудла за рік після пологів на 30 кілограм, поділилася пікантним фото. В Instagram-stories Даша опублікувала світлину, на якій зображена у чорній спідній білизні. На знімку помітно, що Квіткова після пологів неабияк схудла та має неймовірно струнку фігуру.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, блогерка зізналася, що під час вагітності важила 83 кілограми. Та після пологів Даша серйозно зайнялася фігурою та почала худнути. За рік знаменитості вдалося скинути понад 30 кілограм, і нині вона важить менше, аніж до вагітності, а саме 50 кіло. Схуднути Даші допомогла спеціальна дієта, яку їй підібрав дієтолог, та заняття спортом.

Також Квіткова розповідала, що більше не планує худнути, а лише підтримувати свою фігуру у тонусі.

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