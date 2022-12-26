Даша Квіткова похизувалася фігурою у спідньому після схуднення на 30 кілограм

Блогерка показала, який нині вигляд має її фігура.
Дружина ведучого Микити Добриніна – блогерка Даша Квіткова – вирішила похизуватися своєю стрункістю.
Так, знаменитість, яка схудла за рік після пологів на 30 кілограм, поділилася пікантним фото. В Instagram-stories Даша опублікувала світлину, на якій зображена у чорній спідній білизні. На знімку помітно, що Квіткова після пологів неабияк схудла та має неймовірно струнку фігуру.
Зазначимо, блогерка зізналася, що під час вагітності важила 83 кілограми. Та після пологів Даша серйозно зайнялася фігурою та почала худнути. За рік знаменитості вдалося скинути понад 30 кілограм, і нині вона важить менше, аніж до вагітності, а саме 50 кіло. Схуднути Даші допомогла спеціальна дієта, яку їй підібрав дієтолог, та заняття спортом.
Також Квіткова розповідала, що більше не планує худнути, а лише підтримувати свою фігуру у тонусі.
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