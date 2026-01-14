ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Даша Квіткова показала 4-річного сина в лікарні з інгаляцією і повідомила про його хворобу

Зірка Мережі розповіла про стан маленького Лева.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Даша Квіткова з сином

Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова пожалілась, що її син від ведучого Нікіти Добриніна захворів.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Блогерка опублікувала фото, на якому 4-річний Левчик з інгаляцією лежить в ліжку, ймовірно, в лікарні. Даша Квіткова поділилась, що син занедужав. Зокрема, у нього піднялась висока температура, а саме 39, а також його мучить кашель. Тож, наразі блогерка відклала всі справи та займається лікуванням хлопчика.

"Поки офлайн відпустка минає так: температура 39, інгаляції та кашель", - коротко поділилась блогерка.

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / © instagram.com/kvittkova

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, Даша Квіткова виховує сина, якого народила у липні 2021 року, коли перебувала в шлюбі з ведучим Нікітою Добриніним. Подружжя оголосило про розлучення наприкінці січня 2023 року. Після розриву вони залишились в дружніх стосунках та підтримують зв'язок.

Наразі Даша Квіткова заручена з футболістом Володимиром Бражком, з яким вона закрутила роман 2025 року. Нещодавно блогерка показувала солодці поцілунки з нареченим на тлі засніжених дерев.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie