Даша Квіткова показала 4-річного сина в лікарні з інгаляцією і повідомила про його хворобу

Даша Квіткова з сином / © instagram.com/kvittkova

Українська блогерка Даша Квіткова пожалілась, що її син від ведучого Нікіти Добриніна захворів.

Про це знаменитість розповіла в Instagram-stories. Блогерка опублікувала фото, на якому 4-річний Левчик з інгаляцією лежить в ліжку, ймовірно, в лікарні. Даша Квіткова поділилась, що син занедужав. Зокрема, у нього піднялась висока температура, а саме 39, а також його мучить кашель. Тож, наразі блогерка відклала всі справи та займається лікуванням хлопчика.

"Поки офлайн відпустка минає так: температура 39, інгаляції та кашель", - коротко поділилась блогерка.

Син Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / © instagram.com/kvittkova

Зазначимо, Даша Квіткова виховує сина, якого народила у липні 2021 року, коли перебувала в шлюбі з ведучим Нікітою Добриніним. Подружжя оголосило про розлучення наприкінці січня 2023 року. Після розриву вони залишились в дружніх стосунках та підтримують зв'язок.

Наразі Даша Квіткова заручена з футболістом Володимиром Бражком, з яким вона закрутила роман 2025 року. Нещодавно блогерка показувала солодці поцілунки з нареченим на тлі засніжених дерев.