Даша Квіткова показала фігуру у спідньому за п'ять місяців після пологів

Даша Квіткова показала фігуру у спідньому за п'ять місяців після пологів

Блогерка вже не приховує свої форми.

Дружина відомого українського ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова потішила своїх прихильників новим фото.

Дівчина у сторіз на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому зображена у чорному спідньому. До слова, блогерка неабияк схудла за п'ять місяців після пологів. Ба більше, Даша вже й не приховує свої апетитні форми, а може спокійно ними похизуватися.

Даша Квіткова у спідньому / instagram.com/kvittkova

"Це я зараз", - коротко підписала знімок Квіткова.

До речі, хоч Даша раніше зізналась, що ще не повернула свою ідеальну форму. Втім, це не заважає блогерці почуватися сексуальною та привабливою.

Нагадаємо, що Даша Квіткова та Микита Добринін вперше стали батьками влітку цього року. У подружжя народився син, якого вони назвали Левом.

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