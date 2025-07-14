Даша Квіткова показала, як з ексчоловіком Микитою Добриніним святкувала 4-річчя сина

Микита Добринін, Даша Квіткова та їхній син / © instagram.com/nikitadobrynin

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Українська блогерка Даша Квіткова показала, як у компанії ексчоловіка, ведучого Микити Добриніна, святкувала день народження сина.

Пара оголосила про розлучення ще 2023 року. Тим не менш, Даша та Микита зберігають теплі стосунки заради сина, і їм це чудово вдається. До слова, 4-річчя Лева вони святкували разом.

Колишнє подружжя організувало для сина особливе свято в стилі супергероїв. Лев обрав для себе костюм Бетмена.

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Син Даші Квіткової та Микити Добриніна / © instagram.com/kvittkova

День народження Лева святкували на природі. Подружжя запросило аніматорів – Бетмена та Людину-павука. Фотозона теж була в стилі коміксів та з чималою червоною автівкою.

Син Даші Квіткової та Микити Добриніна / © instagram.com/kvittkova

На день народження до Лева прийшло чимало його друзів. Їх розважали різними активностями, що їм однозначно не було сумно. Також на дні народженні були фотографи, які наробили безліч фото на пам'ять.

День народження сина Даші Квіткової та Микити Добриніна / © instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, син Микити Добриніна та Даші Квіткової святкував день народження 13 липня. Хлопчикові виповнилося 4 рочки. Колишнє подружжя вже вітало Лева з днем народження і показувало милі фото з ним.

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