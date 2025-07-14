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Даша Квіткова показала, як з ексчоловіком Микитою Добриніним святкувала 4-річчя сина
Колишнє подружжя з нагоди дня народження хлопчика організувало для нього особливе свято.
Українська блогерка Даша Квіткова показала, як у компанії ексчоловіка, ведучого Микити Добриніна, святкувала день народження сина.
Пара оголосила про розлучення ще 2023 року. Тим не менш, Даша та Микита зберігають теплі стосунки заради сина, і їм це чудово вдається. До слова, 4-річчя Лева вони святкували разом.
Колишнє подружжя організувало для сина особливе свято в стилі супергероїв. Лев обрав для себе костюм Бетмена.
День народження Лева святкували на природі. Подружжя запросило аніматорів – Бетмена та Людину-павука. Фотозона теж була в стилі коміксів та з чималою червоною автівкою.
На день народження до Лева прийшло чимало його друзів. Їх розважали різними активностями, що їм однозначно не було сумно. Також на дні народженні були фотографи, які наробили безліч фото на пам'ять.
Нагадаємо, син Микити Добриніна та Даші Квіткової святкував день народження 13 липня. Хлопчикові виповнилося 4 рочки. Колишнє подружжя вже вітало Лева з днем народження і показувало милі фото з ним.