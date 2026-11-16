Даша Квіткова показала, який вигляд мала в дитинстві, та здивувала схожістю з п’ятирічним сином

Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Реклама

Блогерка Даша Квіткова показала архівні фото з дитинства, а підписники помітили несподівану схожість зірки з її п’ятирічним сином Левчиком.

Знаменитість влаштувала для шанувальників невелику подорож у минуле. Вона опублікувала серію світлин, на яких постала ще зовсім маленькою. Для порівняння Даша додала й сучасні кадри. Так блогерка продемонструвала, як змінювалася з роками. До публікації вона також додала пісню Pink Floyd «Time», яка особливо вдало підкреслила ідею фотодобірки.

Реклама

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Втім, увагу аудиторії привернули не лише зміни в зовнішності Квіткової. Підписники звернули увагу на її незмінну усмішку та щиру дитячу безпосередність, яка збереглася навіть через роки.

Реклама

Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Особливо активно користувачі обговорювали схожість блогерки з її сином Левчиком. У коментарях вони зазначали, що на деяких дитячих фотографіях Даші цілком можна впізнати її нині п’ятирічного сина.

«Левчик увесь в маму!»

«Перше фото — маленький Левчик». Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Не залишився осторонь і коханий Квіткової, футболіст Володимир Бражко. Він ніжно відреагував на архівні кадри обраниці та залишив під ними короткий коментар: «Моя маленька» — доповнивши слова червоним сердечком.

До слова, Даша виховує сина від попереднього шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним. Хлопчикові вже п’ять років, а питання, на кого з батьків він більше схожий, регулярно стає приводом для обговорень у мережі.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова в обіймах Бражка та з сином біля каміна показала осінній відпочинок родини.

Реклама

Новини партнерів