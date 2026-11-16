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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
142
Час на прочитання
2 хв

Даша Квіткова показала, який вигляд мала в дитинстві, та здивувала схожістю з п’ятирічним сином

Блогерка поділилася архівними світлинами, а підписники одразу помітили, що в дитинстві вона була надзвичайно схожою на свого п’ятирічного сина Левчика.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Даша Квіткова з сином Левчиком

Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова показала архівні фото з дитинства, а підписники помітили несподівану схожість зірки з її п’ятирічним сином Левчиком.

Знаменитість влаштувала для шанувальників невелику подорож у минуле. Вона опублікувала серію світлин, на яких постала ще зовсім маленькою. Для порівняння Даша додала й сучасні кадри. Так блогерка продемонструвала, як змінювалася з роками. До публікації вона також додала пісню Pink Floyd «Time», яка особливо вдало підкреслила ідею фотодобірки.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Втім, увагу аудиторії привернули не лише зміни в зовнішності Квіткової. Підписники звернули увагу на її незмінну усмішку та щиру дитячу безпосередність, яка збереглася навіть через роки.

Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Особливо активно користувачі обговорювали схожість блогерки з її сином Левчиком. У коментарях вони зазначали, що на деяких дитячих фотографіях Даші цілком можна впізнати її нині п’ятирічного сина.

  • «Левчик увесь в маму!»

  • «Перше фото — маленький Левчик».

    Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

    Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

    Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

    Даша Квіткова з сином Левчиком / © instagram.com/kvittkova

Не залишився осторонь і коханий Квіткової, футболіст Володимир Бражко. Він ніжно відреагував на архівні кадри обраниці та залишив під ними короткий коментар: «Моя маленька» — доповнивши слова червоним сердечком.

До слова, Даша виховує сина від попереднього шлюбу з ведучим Нікітою Добриніним. Хлопчикові вже п’ять років, а питання, на кого з батьків він більше схожий, регулярно стає приводом для обговорень у мережі.

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова в обіймах Бражка та з сином біля каміна показала осінній відпочинок родини.

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