Даша Квіткова показала підготовку до весілля та заплакала просто під час примірки сукні

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

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Українська блогерка Даша Квіткова показала підготовку до весілля з футболістом Володимиром Бражком та не стримала емоцій під час вибору весільної сукні.

Поки шанувальники обговорюють майбутнє весілля пари, сама наречена дедалі частіше ділиться особистими моментами підготовки до особливого дня. Після гучного дівич-вечора Квіткова вирушила на пошуки головного образу для церемонії. Для примірки вона завітала до весільного салону бренду Milla Nova, де приміряла одразу кілька розкішних вбрань. Одне з них особливо привернуло увагу підписників. Йдеться про мереживну сукню з відкритою лінією плечей та делікатними рукавичками, що стали частиною образу.

«А як дівчатам обирати ту саму сукню, коли у вас такий вибір?» — пожартувала наречена.

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Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

На опублікованих кадрах Даша позувала з елегантною зачіскою, прикрашеною світлими шпильками з камінням, а завершували образ витончені сережки. Утім, справжню увагу привернули не деталі вбрання, а реакція самої блогерки.

На одному з відео Квіткова не змогла стримати емоцій. Побачивши себе у весільному образі, вона прикрила обличчя рукою та розчулилася до сліз, демонструючи, наскільки зворушливим став для неї цей момент.

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Судячи з усього, підготовка до церемонії виходить на фінішну пряму, а вибір сукні виявився для блогерки одним із найемоційніших етапів перед святом.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова пишно відгуляла дівич-вечір у колі найближчих та поділилася цим у власному блозі.

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