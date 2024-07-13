Даша Квіткова показала підрослого сина-красунчика від Добриніна та ніжно привітала його з 3-річчям

Українська блогерка Даша Квіткова привітала сина Лева з днем народження.

Сьогодні, 13 липня, хлопчику виповнилося 3 роки. Тож, зіркова мама присвятила імениннику допис і показала фото з підрослим сином. Також Квіткова щиро подякувала Леву за своє щоденне вдосконалення.

Син Нікіти Добриніна та Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

Син Нікіти Добриніна та Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

"Рівно три роки тому моє життя змінилось на найкраще. Ти підсвічуєш мені мої сильні сторони й сторони, над якими мені треба ще працювати. Ти кожного дня вчиш мене. Я дізналась, що таке безумовна любов. Я дізналась, що таке відповідальність. Я дізналась, що таке терпіння. Я дізналась, що твої обійми або голос – можуть зціляти. А найголовніше, я дізналась, що у щастя є ім'я – воно твоє, Лев. Бути твоєю мамою – це найкраще, що зі мною сталось. Дякую, що обрав мене", - зворушила Даша у фотоблогу.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Також Квіткова привітала маленького іменинника від свого імені та ексчоловіка, тата Лева – шоумена Нікіти Добриніна. Вона запевнила, що вони завжди будуть підтримкою для сина.

"Я люблю тебе. Ми любимо тебе. Ми завжди будемо поруч і наше плече завжди буде тебе підтримувати. Ти найкращий хлопчик і ми зробимо все, щоб ти був найщасливіший", - привітала блогерка.

Син Нікіти Добриніна та Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

Син Нікіти Добриніна та Даші Квіткової / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова також відсвяткувала день народження. З нагоди свята зірка "Кухні" розсекретила, як вирішила допомогти українським діткам з раком.

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