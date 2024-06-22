Даша Квіткова показала рідкісне фото з мамою-красунею та зізналася, яку її мрію втілила в життя

Українська блогерка Даша Квіткова замилувала низкою фото з мамою та молодшою сестрою.

Так, у фотоблогу зірка розповіла, що вирушила за кордон до Дюссельдорфу, Німеччина, де проживає її мама та молодша сестра. За словами Квіткової, її рідні люди мріяли потрапити на один з матчів збірної України. Тож, блогерка 21 червня не могла втратити можливість і привела родину на "Дюссельдорф Арену", щоб вболівати за збірну України на "Євро-2024", де українська команда грала проти Словаччини. Щаслива родина не могла стримати емоцій, тож наробила фото на згадку про здійснену мрію.

Даша Квіткова з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

"Декілька місяців тому мама сказала, що у неї є мрія, і вона дуже хоче потрапити на матч нашої Збірної України. Мам, хочу, щоб ти завжди була щаслива, а я буду допомагати здійснювати твої мрії. Мама живе в Дюссельдорфі, тому я не могла пропустити цю можливість і сьогодні (21 червня – прим. ред.) здійснюється мрія моєї мами і сестри", - замилувала підписом фото Даша.

Даша Квіткова з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з родиною / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно акторка Катерина Кузнєцова захопила фото з 85-річною бабусею-красунею, яка курить кальян, і здивувала її молодим виглядом.

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