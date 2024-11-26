Даша Квіткова показала свою 16-річну сестру та приголомшила їхньою схожістю

Українська блогерка Даша Квіткова показала свою молодшу сестру Надю.

Сьогодні, 26 листопада, рідна сестра Квіткової святкує день народження. Блогерка не втрималася та відкрила архіви, щоб привітати свою рідну людину. Зрештою, віднайшовши низку кумедного та водночас зворушливого контенту, зірка поділилася ним з прихильниками.

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

На зображеннях Даша позує з Надею й просто приголомшує їхньою зовнішністю. Дівчата схожі одна на одну, як дві краплі води. Так, блогерка показала фото іменинниці з дитинства та пригадала, якими щасливими були дні під час їхніх крайніх зустрічей у різних місцях.

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова з нагоди свята також адресувала рідній сестрі чимало побажань. І додала, що неабияк нею пишається та завжди підтримуватиме її.

"16 років, Надю! Для мене кожен день із тобою – це свято. Твоє народження стало подарунком та порятунком у найскладніший момент. Я так пишаюся тим, якою сильною, доброю і справжньою ти стала. Ти – промінчик сонця, що освітлює все навколо. Не можу повірити, як швидко час пролетів. Хочу, щоб ти завжди пам’ятала: ти варта найкращого у цьому світі. Світ іноді буває складним, але з твоєю душею ти зможеш подолати все. Попереду у тебе великий шлях, і я завжди поруч, щоб підтримати тебе, обійняти, вислухати чи просто бути поряд. Для мене ти завжди будеш тією дівчинкою, яка вміє зігріти серце одним лише поглядом", - зворушила блогерка.

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова з сестрою Надею / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова ділилася, що її сестра та мама живуть за кордоном. Зокрема, на початку цього літа вони бачилися у Німеччині. Там родина відвідала один з матчів збірної України й показала милі фото разом.

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