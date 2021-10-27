Даша Квіткова показала відео, як гірко плакала у перші тижні материнства

Також вона опублікувала щасливі кадри, зняті за три місяці після народження сина.

Українська блогерка, дружина шоумена Микити Добриніна – Даша Квіткова – три місяці тому народила первістка.

У фотоблогу кохана зірки вирішила показати, як їй складно було у перші тижні материнства. На відео дівчина гірко плаче, тримаючи крихітного сина на руках.

Ролик Даша доповнила кадрами, де щаслива постає із уже тримісячним Левом. Таким чином переможниця "Холостяка" вирішила підтримати молодих матуся, показавши, що з часом стає легше.

"3 місяці потому, знаючи, що це вартувало кожної сльозинки. Ми дізналися, що означає справжня любов, ми навчилися з усім справлятися. Бути мамою – найбільш непроста, але найбільш винагороджувана робота у світі. Ділюсь цим відео, щоб інші мами знали, що вони не самі", – написала зірка Мережі.

У коментарях підписниці-мами подякували Даші за це відео.

Воно дає надію, що далі буде легше

Дашо, дякую! Як вчасно! Стимулює

Перші дні завжди важко, як вас розумію з цього відео

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