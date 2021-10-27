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Даша Квіткова показала відео, як гірко плакала у перші тижні материнства

Даша Квіткова показала відео, як гірко плакала у перші тижні материнства

Даша Квіткова з сином / instagram.com/kvittkova

Також вона опублікувала щасливі кадри, зняті за три місяці після народження сина.

Українська блогерка, дружина шоумена Микити ДобринінаДаша Квіткова – три місяці тому народила первістка.

У фотоблогу кохана зірки вирішила показати, як їй складно було у перші тижні материнства. На відео дівчина гірко плаче, тримаючи крихітного сина на руках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

Ролик Даша доповнила кадрами, де щаслива постає із уже тримісячним Левом. Таким чином переможниця "Холостяка" вирішила підтримати молодих матуся, показавши, що з часом стає легше.

"3 місяці потому, знаючи, що це вартувало кожної сльозинки. Ми дізналися, що означає справжня любов, ми навчилися з усім справлятися. Бути мамою – найбільш непроста, але найбільш винагороджувана робота у світі. Ділюсь цим відео, щоб інші мами знали, що вони не самі", – написала зірка Мережі.

У коментарях підписниці-мами подякували Даші за це відео.

  • Воно дає надію, що далі буде легше
  • Дашо, дякую! Як вчасно! Стимулює
  • Перші дні завжди важко, як вас розумію з цього відео

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