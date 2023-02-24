Даша Квіткова показала, як ховалася з 5-місячним сином у підвалі у перші дні війни

Зірка зізналася, що назавжди запам'ятала запах в укритті.
Блогерка Даша Квіткова пригадала, яким для її родини було 24 лютого 2022 року.
У роковини початку повномасштабної війни Даша поідлилася болючими спогадами про лютий минулого року. У сторіз в Instagram показала укриття, в якому ховалася разом з 5-місячним сином, тоді ще чоловіком Нікітою Добриніним та друзями.
"Мені здається, я ніколи не забуду запах цього маленького укриття, в якому ми сиділи з малими, коли над нами літали винищувачі", - пригадала Квіткова.
В оголених цеглових стінах батьки облаштували більш-менш комфортні умови для малечі. У той же час батьки мали пояснювати старшим дітям, що відбувається та заспокоювати їх.
"Тут Лев, йому п'ять місяців. Тут Савва, йому три місяці. І як пояснювати трохи старшим дітям в сім'ї, що відбувається. Дякую Богу, що наші два малюки взагалі не розуміли і досі не розуміють, який зараз час", - поділилася Даша.
Також блогерка пригадала, яким був її син у той період. Тоді у Лева саме різалися зуби.
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