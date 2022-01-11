Даша Квіткова показала, як за шість місяців виріс їхній з Добриніним син

Даша Квіткова показала, як за шість місяців виріс їхній з Добриніним син

Блогерка разом з чоловіком повезли Лева до Чернівців.

Зіркове подружжя Микити Добриніна та Даші Квіткової вирушили до Чернівців.

До слова, це дуже важлива подія для ведучого, адже він показав маленькому сину Леву свою маленьку Батьківщину.

Даша Квіткова з сином у Чернівцях / instagram.com/kvittkova

Зокрема, хлопчина побачився й з рідними людьми татка. Лев знову зустрівся з прадідусем. У своєму Instagram Квіткова показала фото, на яких продемонструвала, як за цей час виріс їхній з Добриніним син.

Перший знімок був зроблений 21 тиждень тому. На ньому дідусь тримає на руках маленького Лева.

Син Добриніна з прадідусем / instagram.com/kvittkova

Інше фото було зроблене нещодавно. До слова, за цей час Лев помітно підріс.

Син Добриніна з прадідусем / instagram.com/kvittkova

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