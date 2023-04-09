Даша Квіткова показала, яким коштовним подарунком потішила себе

Знаменитість вирішила підняти собі настрій.
Блогерка Даша Квіткова розповіла шанувальникам, що час від часу робить собі коштовні подарунки.
Так, знаменитість вирішила придбати собі ювелірну прикрасу, а саме каблучку від відомого бренду Cartie. У сторіз в Instagram Даша похизувалася придбанням на фото.
У такий спосіб, за словами блогерки, вона захотіла підняти собі поганий настрій.
"Був поганий настрій, вирішила собі його підняти", - написала Квіткова.
До речі, гарна каблучка обійшлася блогерці у непогану суму. На офіційному сайті бренду таку прикрасу можна придбати приблизно за 2 тисячі доларів.
Зазначимо, що Даша Квіткова розкриває багато подробиць свого приватного життя у Мережі. Зокрема, нещодавно блогерка показала найпроблемнішу зону на своєму тілі.
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