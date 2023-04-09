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Даша Квіткова показала, яким коштовним подарунком потішила себе

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1037
Час на прочитання
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Даша Квіткова показала, яким коштовним подарунком потішила себе

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитість вирішила підняти собі настрій.

Блогерка Даша Квіткова розповіла шанувальникам, що час від часу робить собі коштовні подарунки. 

Так, знаменитість вирішила придбати собі ювелірну прикрасу, а саме каблучку від відомого бренду Cartie. У сторіз в Instagram Даша похизувалася придбанням на фото. 

У такий спосіб, за словами блогерки, вона захотіла підняти собі поганий настрій. 

"Був поганий настрій, вирішила собі його підняти", - написала Квіткова. 

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova
Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

До речі, гарна каблучка обійшлася блогерці у непогану суму. На офіційному сайті бренду таку прикрасу можна придбати приблизно за 2 тисячі доларів. 

Зазначимо, що Даша Квіткова розкриває багато подробиць свого приватного життя у Мережі. Зокрема, нещодавно блогерка показала найпроблемнішу зону на своєму тілі.

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Дата публікації
Перегляди
1037
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