Даша Квіткова показала, яким коштовним подарунком потішила себе

Блогерка Даша Квіткова розповіла шанувальникам, що час від часу робить собі коштовні подарунки.

Так, знаменитість вирішила придбати собі ювелірну прикрасу, а саме каблучку від відомого бренду Cartie. У сторіз в Instagram Даша похизувалася придбанням на фото.

У такий спосіб, за словами блогерки, вона захотіла підняти собі поганий настрій.

"Був поганий настрій, вирішила собі його підняти", - написала Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

До речі, гарна каблучка обійшлася блогерці у непогану суму. На офіційному сайті бренду таку прикрасу можна придбати приблизно за 2 тисячі доларів.

Зазначимо, що Даша Квіткова розкриває багато подробиць свого приватного життя у Мережі. Зокрема, нещодавно блогерка показала найпроблемнішу зону на своєму тілі.

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