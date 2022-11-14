Даша Квіткова показала, який вигляд мала з коротким темним волоссям

Зірка показала, як з роками змінилася її зовнішність.

Дружина ведучого Микити Добриніна – блогерка Даша Квіткова – поділилася особистим контентом.

Так, знаменитість показала, як з роками змінилася її зовнішність. На відео, яке Даша опублікувала у своєму Instagram, вона показала, який вигляд мала у дитинстві та підлітковому віці.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Також Даша виявляється була брюнеткою з коротким волоссям. Блогерка показала відповідну світлину.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нині ж Даша Квіткова має кардинально інший вигляд. Знаменитість відростила довге волосся та пофарбувала його у білий колір.

Прихильники були шоковані змінами Даші. Вони зазначили, що їхня кумирка багато працювала над собою. Утім, деякі відмітили, що блогерка для них завжди була і буде гарною.

Це колосальна праця над собою! Не лише фізична, щоб зовнішньо щось змінити. Найбільш складна праця над собою внутрішньо, така трансформація має відбутися.

Ніколи не бачила вас у темному кольорі, дуже гарно) той випадок, коли гарно і блондинкою, і брюнеткою

Це доказ того, наскільки багато сил та терпіння ви, прикладаєте до кожної справи, за яку беретесь

Нагадаємо, Даша Квіткова лягала під ніж пластичного хірурга. Блогерці робили ринопластику. Утім, Даша поскаржилася що пластичний хірург Едгар Камінський недобросовісно зробив свою роботу. Блогерка пояснила, що трапилося.

Читайте також: