Даша Квіткова показала, який вигляд має її ніс після пластичної операції

Блогерці зробили ринопластику.

Відома українська блогерка Даша Квіткова нещодавно наважилася на пластичну операцію.

Так, дружині Добриніна зробили ринопластику. Втім, Даша пояснювала, що операція була не її забаганкою, а необхідністю.

Даша Квіткова зробила ринопластику / instagram.com/kvittkova

До слова, раніше Квіткова не показувала результати хірургічного втручання. Блогерка ходила з тейпами на носі. Та нарешті Даша вже їх зняла та показала своїм прихильниками, який вона має вигляд після пластичної операції. Також дівчина запитала своїх фанів, чи подобається їм її новий ніс, бо Даша задоволена результатом.

Даша Квіткова після пластичної операції / instagram.com/kvittkova

"Має дуже милий вигляд. Хоча я й не звикла бачити себе такою", - поділилася блогерка.

До речі, а от чоловік Квіткової, Микита Добринін, і не помітив результати пластичної операції, якщо б Даша йому не сказала. Він зазначив, що нічого майже не змінилося.

"Аби ти мені не сказала, я б і не помітив. У тебе ніс не змінився зовсім", - зауважив Микита.

Читайте також: