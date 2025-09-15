Даша Квіткова показалася під крапельницею і покепкувала з різниці у віці з нареченим

Даша Квіткова / © instagram.com/kvittkova

Блогерка Даша Квіткова оприлюднила світлини з-під крапельниці й жартома наголосила на своєму віці.

В Instagram-сторіз знаменитість поділилася фото, на яких вона сидить у палаті під крапельницею. Даша іронічно підколола хейтерські коментарі, в яких часто натякають на її різницю у віці з нареченим-футболістом Володимиром Бражком.

"Як там пишуть в коментарях? У тьоті вже вік…" — написала інфлюенсерка.

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Квіткова має досить веселий та грайливий вигляд на фото, тож можна здогадатися, що для процедури немає надто серйозних підстав. Ба більше, у наступному дописі зірка зазначила, що, незважаючи, на такі зображення — це звичайний курс вітамінів для підтримки рівня заліза в крові.

Сторіз Даші Квіткової / © instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова та її наречений Володимир Бражко вразили подарунком для маленького сина інфлюенсерки. Для пари це стала перша поява з сином блогерки після заручин.