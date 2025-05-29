Даша Квіткова показалася в обіймах м'язистого чоловіка на тлі чуток про роман із відомим футболістом

Даша Квіткова

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Українська блогерка Даша Квіткова, яку підозрюють у романі з відомим футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком, показалася в обіймах м'язистого чоловіка.

Відповідним знімком зірка Мережі поділилася в Instagram-stories. На фото усміхнена Даша Квіткова була зображена в обіймах чоловіка. Звичайно, його обличчя блогерка приховала. Зокрема, видно було лише одну руку чоловіка, яка має доволі м'язистий вигляд.

Цікаво Даша Квіткова також і підписала фото. Знаменитість побажала підписникам "тихої і спокійної ночі". Очевидно, знімок блогерка опублікувала ввечері, можна припустити, що пара ночує разом. Однак зрозуміло одне, що Даша Квіткова продовжує натякати, що не самотня.

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Даша Квіткова в обіймах загадкового чоловіка / © instagram.com/kvittkova

Дашу Квіткову та Володимира Бражка підозрюють у романі – що відомо

Чутки, що парочка перебуває в стосунках, поширилися зовсім нещодавно. Інсайдер розповів виданню "РБК-Україна", що Даша Квіткова та Володимир Бражко крутять роман і нібито зовсім це не приховують. Також подейкують, що чималі букети квітів, якими блогерка часто хизується в Instagram, дарує їй саме футболіст.

Ба більше, нещодавно ж парочку взагалі заскочили разом на весіллі друзів та зняли на відео. На кадри потрапив момент, як футболіст ніжно цілував блогерку в щічку та тримав за руку. Наразі ані Володимир, ані Даша плітки не коментують.