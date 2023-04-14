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Даша Квіткова показалася на прогулянці з ексчоловіком Нікітою Добриніним

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Даша Квіткова показалася на прогулянці з ексчоловіком Нікітою Добриніним

Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Колишні разом прогулювалися з сином.

Блогерка Даша Квіткова показалася зі своїм колишнім чоловіком, телеведучим Нікітою Добриніним.

Кадрами з "ексом" блогерка поділилася в сторіз в Instagram. Експодружжя разом зі своїм сином Левом вирушило на прогулянку у парк.

"Виїхали прогулятися до парку", - підписала кадри Квіткова. 

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Знамениті батьки бавилися разом з синочком на майданчику та у пісочниці. На фото Даша показала колишнього чоловіка поруч з Левом зі спини.

© instagram.com/kvittkova
Фото: instagram.com/kvittkova

Зазначимо, що після розриву Квіткова та Добринін зберегли дружні стосунки. Експодружжя підтримує зв'язок заради свого сина та намагається не травмувати дитину власними непорозуміннями. 

Добринін та Квіткова прожили у шлюбі два роки та навіть встигли обвінчатися, однак напочатку 2023 року вони оголосили, що більше не разом

Нагадаємо, що днями Даша Квітка розповіла, чи готова до нових стосунків після розлучення та про якого чоловіка мріє. 

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Дата публікації
Перегляди
3425
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