Даша Квіткова показалася з зайвою вагою та відверто розповіла про свій целюліт

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова показала, який вигляд мала з зайвою вагою, та відверто розповіла про свій целюліт.

Загалом, зірка Мережі не соромиться показати себе із зайвими кіло. Вагу Даша набрала під час вагітності. Тож після пологів почала худнути.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова хотіла скинути вагу, адже їй було некомфортно. Тіло знаменитості було слабким і не витривалим. Блогерка ж хотіла це змінити, зайнялася спортом та почала стежити за харчуванням.

"Я пам'ятаю себе у цьому тілі, і воно також прекрасне, але особисто мені було складно саме фізично. Я навіть не могла нормально піднятися на декілька поверхів сходами. Моє тіло було слабким і не витривалим порівняно з тим, що зараз", - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Наразі Даша почувається набагато впевненішою, аніж було раніше, коли вона мала зайву вагу.

"Це тіло прекрасне тим, що воно сильне та витривале. Це тіло вдячне за фізичну активність, бо це основа життя", - поділилася блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Також Даша відверто зізналась, що в неї є целюліт. Вона намагається його мінімізувати за допомогою харчування та спорту, однак він ніколи не зникне.

"Він (целюліт – прим. ред.) є і його добре видно при поганому освітленні. І на 100% він не піде. Ми – жінки, і це є нормою. Вдалося його мінімізувати харчуванням та тренуваннями. Целюліт для жінок – не захворювання, а фізіологічна норма – вторинна статева ознака. Тому позбутися назавжди тоненького прошарку целюлітних клітин неможливо", - пояснила блогерка.

Даша Квіткова / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, раніше Даша Квіткова відверто відповіла, як буде поводитися, коли її ексчоловік Микита Добринін зустріне іншу жінку. Зокрема, зірка Мережі відповіла, чи стоятиме на заваді її спілкуванню з їхнім із ведучим спільним сином Левом.

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