Даша Квіткова в Києві потрапила в серйозну ДТП з потерпілими – відео, фото

Українська блогерка Даша Квіткова за кермом елітної автівки потрапила в ДТП, де є потерпілі.

Про це розповіла знаменитість в Instagram-stories. За словами блогерки, вона їхала до подруги до пологового. Однак дорогою за кермом Lexus потрапила в ДТП на перехресті за участю трьох авто.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: tsn.ua

"Вчора (27 серпня – прим. ред.) для мене був складний день. Я потрапила в свою першу в житті ДТП, коли їхала до пологового на виписку до Тані. Отже, головне - всі учасники ДТП живі. У ДТП залучені три авто, які мають пошкодження. Я повертала на перехресті і мені у бік Lexus, за яким я була за кермом, в'їхало дві машини: Mustang та Tesla", - поділилася блогерка.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова поділилася, що всі учасники ДТП почуваються добре, окрім однієї дівчини-пасажирки. Вона стверджує, що у неї травма руки. Нині Даша чекає на результат медичного обстеження. Якщо дійсно у дівчини травми, то вона готова взяти на себе відповідальність та виплатити компенсацію.

Блогерка Даша Квіткова потрапила в аварію з потерпілими на елітному авто

"Скарг на самопочуття у всіх учасників ДТП не надходило, окрім дівчини-пасажирки однієї з автівок, яка наполягала на виплаті їй грошової компенсації на місці, через можливо отриманий забій руки (ми ще чекаємо на результати медичного обстеження). Якщо я заплачу, вона готова забрати свою заяву. Я ніколи не вирішую питання грошима чи відмазуванням. Я завжди чесна з собою, з вами і в будь-яких взаєминах, особливо правових. Я нікому не грубила та не розмовляла некоректно", - говорить блогерка.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

Також Даша підтвердила, що автівка у неї дійсно була на тест-драйві і вона має всі необхідні на неї документи, які вона надала представникам поліції.

"Автівка була в мене на тест-драйві, тому я одразу викликала представників Lexus і ми надали усі документи співробітникам поліції. На останок, хочу звернути увагу - я, як і інші учасники ДТП, готова нести відповідальність згідно рішення суду та уповноважених органів. Всі обставини події офіційно були зафіксовані поліцією. Тому, розповідати, що я намагаюсь уникнути відповідальності, через те, що відмовилась платити на місці гроші пасажирці з Mustang, не є правдою. ", - додала Даша.

Даша Квіткова потрапила в ДТП / Фото: instagram.com/kvittkova

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