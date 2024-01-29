Даша Квіткова пожалілася, що їхній з Добриніним 2-річний син захворів: "Я трохи посивіла"

Українська блогерка-мільйонниця Даша Квіткова поділилася, що їхній з ексчоловіком, ведучим Микитою Добриніним, 2-річний син захворів.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. За словами Квіткової, Леву стало зле вночі. Хлопчика мучив сильний кашель та висока температура. Даша говорить, що неабияк перелякалася і була поруч із сином.

"Оце ніч! Лев знову захворів. Вночі важко дихав, кашляв, задихався, я збила температуру…Я трохи посивіла…", - поділилася блогерка.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова розповіла, що вона скасувала всі плани, аби бути поруч із сином. Також знаменитість звернулася за допомогою до лікаря, аби той обстежив Лева та призначив лікування.

"Скасувала тренування, садочок. Викликала лікаря, чекаємо", - поділилася Даша.

Нагадаємо, раніше акторка Анна Саліванчук жалілася, що її 3-річний син захворів. Хлопчикові стало різко зле, коли він йшов до садочка.

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