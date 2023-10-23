Даша Квіткова пожалілася, що її 2-річний син захворів: "Ніч була просто жесть"

Син відомої блогерки Даші Квіткової та ведучого Микити Добриніна захворів.

Сумними новинами поділилася сама Даша в Instagram-stories. Блогерка розповіла, що в Лева всю ніч була висока температура, через що маленький хлопчик майже всю ніч не спав.

"Ніч була просто жесть. Лев температурив усю ніч, не спав, збивала декілька разів", - поділилася Квіткова.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Блогерка зізналась, що вона неабияк перехвилювалася за стан здоров'я сина. Даша всю ніч не зводила очей з Лева та намагалася йому допомогти. За словами Квіткової, коли її синочок так хворіє, в неї з'являється сиве волосся.

"Всю ніч провели ось так. Бажаю кожній матусі, щоб дітки були здорові і не хворіли. Я просто радію, що я білявка, бо не видно мого сивого волосся після таких ночей", - зазначила блогерка.

Даша Квіткова з сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розповідала про проблеми зі здоров'ям. Як зізналась акторка, тривалий час вона погано почувалася. Анна звернулася за допомогою до лікарів, і ті вже поставили їй діагноз.

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