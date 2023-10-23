Даша Квіткова пожалілася, що її 2-річний син захворів: "Ніч була просто жесть"

Знаменитість розповіла, що сталося.
Син відомої блогерки Даші Квіткової та ведучого Микити Добриніна захворів.
Сумними новинами поділилася сама Даша в Instagram-stories. Блогерка розповіла, що в Лева всю ніч була висока температура, через що маленький хлопчик майже всю ніч не спав.
"Ніч була просто жесть. Лев температурив усю ніч, не спав, збивала декілька разів", - поділилася Квіткова.
Блогерка зізналась, що вона неабияк перехвилювалася за стан здоров'я сина. Даша всю ніч не зводила очей з Лева та намагалася йому допомогти. За словами Квіткової, коли її синочок так хворіє, в неї з'являється сиве волосся.
"Всю ніч провели ось так. Бажаю кожній матусі, щоб дітки були здорові і не хворіли. Я просто радію, що я білявка, бо не видно мого сивого волосся після таких ночей", - зазначила блогерка.
Нагадаємо, нещодавно Анна Саліванчук розповідала про проблеми зі здоров'ям. Як зізналась акторка, тривалий час вона погано почувалася. Анна звернулася за допомогою до лікарів, і ті вже поставили їй діагноз.
Читайте також:
- "Голос країни-13": хто став фіналістом шоу та чому Надя Дорофєєва і Артем Пивоваров заплакали
- Єфросиніна висловилася про виступ Полякової на скандальному весіллі колишніх прокурора і співробітниці ДБР
- Леся Нікітюк у зухвалому міні показала, як 36-річчя відсвяткувала: "Прокинулась з перстнем на пальці"