Даша Квіткова пригадала, як після скандалу з Добриніним збирала речі

Пара добряче посварилася на початку стосунків.

Зіркове подружжя шоумена Микити Добриніна та блогерки Даші Квіткової поділилося особистим.

Пара розповіла про гучні сварки та чому інколи гірко плаче. У програмі "Зірковий шлях" кохана телеведучого розповіла, що одного разу після скандалу збирала речі.

Так, це сталося на початку їхніх стосунків. За словами обраниці зірки, одного дня Микита прийшов додому і сказав, що хоче гайнути до Барселони. Даша неабияк зраділа і підтримала ідею полетіти за кордон. Втім, Добринін уточнив, що збирається у відпустку сам.

"Мені він каже, що я хочу побути один, а потім я дізнаюся, що там він зустрічається з друзями. На цьому тлі у нас відбулася велика сварка, де я збирала речі і йшла. Він мене зупинив, ми поговорили і відтоді, якщо він хоче до Барселони, то ми летимо разом", – поділилася переможниця шоу "Холостяк".

Микита Добринін та Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

Зі свого боку, Микита пригадав, що вперше між закоханими відбувся конфлікт після закінчення "Холостяка". Тоді пара разом дивилася проєкт на ТБ і Даша ревнувала, коли бачила Добриніна на екрані з іншими дівчатами.

Також блогерка розповіла, коли востаннє гірко плакала. За її словами, це відбулося нещодавно через втому.

"У мене був нервовий зрив. Тому що я дуже сильно втомилася. Іноді я забуваю про те, що мені всього 23 роки і у мене дуже шалений темп життя. Так сталося, що і у Микити був складний настрій, і у нашої дитини через зуби. Він нервував, плакав, тому я розревілася дуже сильно", – поділилася вона.

Втім, Добринін додав, що у такі моменти і сам може розплакатися.

Микита Добринін і Даша Квіткова / instagram.com/kvittkova

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